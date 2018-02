Hennepkwekerijen opgerold

Dinsdag 6 en woensdag 7 februari 2018 hield het hennepteam actiedagen tegen hennepkwekerijen. Al eerder werd bericht dat er in Dussen een kwekerij met 320 planten werd gevonden in een woning. In Wernhout stonden in een loods aan de Wernhoutseweg 420 planten in afgetimmerde ruimtes. Ook werd de stroom illegaal afgenomen. In een woning aan het Prins Clausplein in Werkendam werd een kwekerij met 114 planten ontdekt en de diefstal van stroom. En in de kamerlingh Onnestraat in Oosterhout troffen de agenten een kwekerij met 410 planten aan en ook hier was spraken van de diefstal van stroom. En als laatste werd in een woning aan de Beukendreef in Oisterwijk een kwekerij van 114 planten gevonden.