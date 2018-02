Politie houdt toezicht én controles

Zo verrichten ze onder andere een buurtonderzoek in de directe omgeving van de Plataanstraat. In die straat is in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 februari rond 03.30 uur een bejaarde man door drie nog onbekende mannen overvallen en mishandeld in zijn woning. De daders zouden er na de overval te voet vandoor zijn gegaan in de richting van de Dijklaan. De politie zoekt in deze zaak getuigen. Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de daders? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000.