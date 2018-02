Inbrekers op heterdaad aangehouden

Iets na 22.15 uur kregen de agenten de melding van de inbraak in het pand, waar al eerder was ingebroken. De inbrekers waren nog in het pand bij de laadperrons, twee namen de benen toen ze de politie zagen binnenkomen en liepen daarna recht in de armen van de agenten die buiten het pand stonden. Eén verdachte kon binnen worden aangehouden. Binnen stonden tassen met inbrekersgereedschap. De verdachten zijn ingesloten. Het gaat om drie Bosschenaren van 41, 47 en 48 jaar oud.