Man aangehouden na dreigen met vuurwapen

Op woensdag 7 februari kwam er een melding binnen bij het operationele centrum over een bedreiging met een vuurwapen. Agenten werden naar de aangeefster gestuurd waar ze een aangifte opnamen van het feit dat de vrouw bedreigd was met een vuurwapen. De verdachte was een bekende van haar. Er werd direct een onderzoek gestart en later die nacht is een specialistisch aanhoudingsteam een woning in de wijk Geeren Zuid binnen gevallen. Daar troffen ze een 58-jarige man uit Breda. In de woning werden twee vuurwapens gevonden. De verdachte is aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak verder.