Team Milieu schudt stoffig imago met internationaal succes van zich af

Hartog: “We hebben in Nederland 11 zaagtanden gevonden bij de groothandel, en 1 hertzwijnschedel. Maar inmiddels weten we dat er 114 zaagtanden Nederland in zijn gesmokkeld, en 60 hertzwijnschedels. We missen er dus een hoop.”

Met een unieke oproep in Opsporing Verzocht hoopt het team de tanden en schedels terug te vinden. “Die staan of hangen dus ergens in Nederland in huiskamers, kantoren en op vensterbanken. We roepen mensen dan ook op de spullen terug te brengen of om via de tiplijn (0800-6070) informatie te geven over deze items. Alles wat we vinden gaat retour naar het land van herkomst. Indonesië wil haar spullen graag terug. Daarmee brengen we de dieren niet tot leven, maar we het helpt wel wanneer we aanvoerlijnen kunnen doorsnijden.”



Stiekem is Hartog best een beetje trots. “We kunnen met deze zaak weer eens laten zien dat ons werk zoveel meer inhoudt dan mensen denken.” En het einde is nog niet in zicht. Momenteel worden nieuwe aanvoerlijnen doorgelicht. Waarmee het Rotterdamse Team Milieu zich in ieder geval het meest intercontinentale team van de eenheid mag noemen. En dan gaat het dus niet om een verdwaalde vuilniszak.

(Op de foto: linksboven: De zaagtand van de zaagvis. Linksonder: Het team in Indonesië. Rechtsboven: Het team in overleg in Indonesië. Rechtsonder: De schedel van het hertzwijn.)