Politie onderzoekt gewapende overval en is op zoek naar getuigen

Op dat moment kwam er een man van ongeveer 25-30 jaar binnen die een vuurwapen (of iets wat daar op leek) bij zich had. Hij bedreigde daar een medewerkster mee en deed een greep in de kassa om er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor te gaan.

Er raakte niemand gewond, maar een medewerkster (leeftijd niet bekend) was wel ontdaan.

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft gesproken met omwonenden en getuigen. Ook is een zoekactie naar de verdachte gestart (inclusief melding via Burgernet), maar dat had geen succes.

De politie heeft de zaak in onderzoek. 2018061106