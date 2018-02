Onderzoek naar lek gestoken banden Almere afgerond

Op 11 november kregen politieagenten in de avond een melding dat er meerdere autobanden waren lek gestoken op de parkeerplaats van een bedrijf op de Trekweg. In totaal bleek het te gaan om 34 autobanden die waren lek geprikt. Ondanks een zoekactie werd de verdachte niet op heterdaad aangehouden. Rechercheonderzoek leidde naar een 27-jarige verdachte die verhoord is voor deze vernielingen. Hij heeft een dagvaarding gekregen en zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de rechter.