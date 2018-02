Dankzij burger doet hennepteam Noord-Holland goede zaken

Politie, openbaar ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties).



“Hennepkwekerijen kunnen levensgevaarlijk zijn. Zo is de kans op brand, kortsluiting en waterlekkage enorm groot. Onschuldige burgers lopen dus een enorm risico”, aldus de teamleider kernteam Hennep Noord-Holland. De hulp van burgers is bij het onderzoek naar hennepkwekerijen van onschatbare waarden. “Alleen samen met de burgers kunnen we het probleem aanpakken. Dankzij de meldingen van burgers heeft het hennepteam de afgelopen dagen goede zaken kunnen doen.”



Monnickendam en Purmerend

Dinsdag 30 januari werd in een woning aan de Meeuwenhoek in Monnickendam een hennepkwekerij aangetroffen. In twee ruimtes werden ongeveer 300 planten aangetroffen. In Purmerend trof de politie dezelfde dag in een woning aan het Salland ruim 400 planten aan. Op beide adressen was er sprake van diefstal stroom.



Haarlem

Na een melding van wateroverlast heeft de politie vrijdag 2 februari een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Portugalstraat in Haarlem. In het pand stonden ongeveer 500 hennepplanten, verdeeld over twee ruimtes. De politie stelt een onderzoek in naar de kwekerij. Een speciaal bedrijf heeft de kwekerij ontruimd.



Lijnden

Op zondag 4 februari trof de politie een hennepkwekerij aan in een bedrijfspand aan de San Fransicostraat in Lijnden. Een 32-jarige man werd er plaatse aangehouden. In het pand werd een hennepkwekerij gevonden met ongeveer driehonderd planten. De politie nam de planten en de bij de kwekerij behorende apparatuur in beslag. Bij onderzoek bleek er ook sprake te zijn van diefstal van water en stroom.



Hoorn en Bovenkarspel

Dinsdag 6 februari heeft het hennepteam een hennepkwekerij gerooid in een woning aan het Spant in Hoorn. De 34-jarige bewoner is aangehouden. Op zolder stonden twee kweektenten met ongeveer 40 planten. Een eerdere oogst is door de agenten in beslag genomen. Dezelfde dag werd er in een woning aan de Graaf Willemstraat in Bovenkarspel ook een hennepkwekerij aangetroffen. Op zolder stonden ruim 40 planten. De 35-jarige bewoner is aangehouden. Op dit adres was er ook sprake van diefstal van stroom.



Zandvoort en Beverwijk

Woensdag 7 februari werd in een garage aan de De Ruysterstraat in Zandvoort een gerooide hennepkwekerij aangetroffen. Er moeten ongeveer 90 planten gestaan hebben. De kwekerij was verstopt achter een dubbele wand. Tevens was er sprake van diefstal van stroom. De politie stelt een onderzoek in naar de persoon en / of personen die verantwoordelijk zijn voor de kwekerij. Op dezelfde dag werd in een woning aan de Diezestraat in Beverwijk een hennepkwekerij aangetroffen. Op de zolder werden ruim 200 planten aangetroffen. Daarnaast was er sprake van diefstal stroom. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de kwekerij.



Zandvoort

In een bedrijfspand aan de Max Planckstraat in Zandvoort trof het hennepteam donderdag 8 februari een hennepkwekerij aan. De kwekerij was verdeeld over twee ruimtes. In de eerste ruimte stonden ruim 500 planten. In de tweede ruimte stonden ruim 700 hennepstekken. De stroom werd illegaal afgetapt. Een speciaal bedrijf heeft de kwekerij ontmanteld. Het hennepteam van de politie Noord-Holland stelt een onderzoek in.



Misdaad mag niet lonen

Paar maanden geleden is er in de gemeente Velsen een hennepkwekerij aangetroffen. De aangehouden verdachte moest 40.000 euro aan crimineel verkregen geld aan de staat terugbetalen. Medewerkers van het hennepteam zagen de man in een gloednieuwe en peperdure auto rijden. Dankzij de scherpe blik van de agenten is de auto afgelopen week ik beslag genomen. Volgens schatting is de auto ruim 24.000 euro waard.



"Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont", aldus de teamleider kernteam Hennep Noord-Holland.



Brandgevaar

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. Criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie. Deze kosten worden uiteraard ook doorberekend naar de gebruiker, uiteindelijk betaalt ook u mee aan de schade die wordt veroorzaakt door hennepkwekers.



Help de politie

Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

- Aanwezigheid van hennepgeur;

- Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting;

- Constant zoemend of ronkend geluid;

- Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.



Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.