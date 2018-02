Grof geweld scholieren tegen politiemensen

Meerdere scholieren hadden ruzie met elkaar. Collega's probeerden te boel te sussen maar werden direct uitgescholden en geschopt. Uiteindelijk zijn er drie meisjes aangehouden. Teamchef Zaandam Sherwin Tjin Asjoe: "Welke leeftijd je ook hebt, je moet van politiemensen afblijven."



Grote groep keerden zich naar collega's

De aanleiding van de ruzie was een bedreiging van een meisje via social media. Toen de collega's bij de school kwamen was de ruzie al behoorlijk uit de hand gelopen. Een gesprek was niet mogelijk. De groep keerden zich direct naar de collega's. Zij zijn bedreigd, uitgescholden en getrapt. Tijdens een aanhouding van een 14-jarig meisje is een collega vol in zijn gezicht getrapt. Tjin Asjoe: “De jonge scholieren waren direct buitensporig agressief naar de collega's. Zij konden hierdoor ook niet hun werk doen, dat is onacceptabel welke leeftijd je ook hebt. Je moet gewoon van de collega's afblijven.”



Drie meisjes van 13, 14 en 15 jaar zijn aangehouden. Twee politiecollega's hebben aangifte gedaan wegens belediging en geweld. “Vanwege het lichamelijke geweld, maar ook de scheldwoorden van de meisjes naar de collega's; ze riepen woorden als "kankerpolitie", aldus de Teamchef.



Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.



Wat zijn de strafeisen bij geweld tegen de politie?

Justitie en politie treden streng op bij geweld tegen politiemedewerkers. In alle gevallen wordt melding of aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie brengt de verdachte zo snel mogelijk voor de rechter en eist een straf die driemaal zo hoog is. Daarnaast verhaalt de politie de schade op de dader. Dit geldt ook voor andere medewerkers met een publieke taak, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, conducteurs of onderwijzers.



Beelden van het incident

De politie zoekt beelden van het incident. Veel scholieren hebben met hun telefoon staan filmen. De politie ontvangt graag de beelden voor het onderzoek. Via www.politie.nl/upload kunnen de beelden worden opgestuurd naar de politie. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844.