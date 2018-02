Grote drugsvondst in woning

Nadat agenten de 31-jarige op het spoor kwamen, bleek dat hij veelvuldig handelde in drugs. De man verbleef regelmatig in Den Haag. Agenten hielden de verdachte in een auto in Zoetermeer aan. Daarna doorzochten agenten een woning in Den Haag en troffen daar ruim 5 kilo pure cocaïne, met een straatwaarde van ruim € 550.000 en een geldbedrag van € 57.000. Dit is allemaal in beslag genomen. Ook namen agenten een auto, een duur merkhorloge en nog wat andere kostbare goederen in beslag.



De verdachte zit vast en wordt op vrijdag 9 februari voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Flexteam

Het Flexteam wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams en de districtsrecherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals; drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij.