Forse versterking voor politie Eenheid Rotterdam

Politiechef Frank Paauw sprak de aanwezigen in de kerk toe en nam de eed of belofte af. Het merendeel van de collega’s die werden beëdigd starten als aspirant hoofdagent en als politiekundige. Ook aspirant surveillanten en agenten legen de eed en belofte af. Frank Paauw is dankbaar dat zo’n groot aantal aspiranten onze eenheid komt versterken. “Uitbreiding is hard nodig en daarom is de instroom van totaal 310 nieuwe agenten dit jaar is een stevige impuls”, aldus Frank Paauw.

De aspiranten gaan tijdens hun opleiding kennis en ervaring opdoen op de politieacademie en toepassen in de praktijk.