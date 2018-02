Getuigen gezocht van mishandeling 80-jarige fietser

Bent u op woensdag 7 februari jl., tussen 14.00 en 14.30 uur, getuige geweest van dit incident of weet u aan de hand van het signalement wie de dader is? Meld u zich dan bij de politie via 0900 8844, via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M (BVH 2018032872). Met name zijn wij op zoek naar een jonge vrouw met een kinderwagen die het slachtoffer geholpen heeft om op te staan.