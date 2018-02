Tweetal op heterdaad aangehouden na woninginbraak

De politie vernam die avond rond 20.30 uur een verdachte situatie bij de desbetreffende woning. De bewoners waren niet thuis, maar twee in het donker geklede mannen leken uit de woning te komen. Zij reden even later weg in een auto. Kort hierna kwamen de bewoners thuis. Zij troffen een grote ravage aan. De woning was volledig doorzocht en deels vernield. De daders waren op dat moment al vertrokken.