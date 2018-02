Onderzoek overval brengt verdachten poging brandstichting in beeld

Op 23 januari en 6 februari hielden we in totaal drie 17-jarige verdachten aan in verband met een overval op een Aldi in Eersel op 29 december van het afgelopen jaar. De twee verdachten die op 23 januari zijn aangehouden zitten nog vast. De 17-jarige verdachte die op 6 februari werd opgepakt is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.