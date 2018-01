Lichaam vermiste Remon Bruinsma aangetroffen

Vanaf het moment dat hij werd vermist is er op meerdere plekken in en rondom Leeuwarden door verschillende huldiensten en vrijwilligers naar hem gezocht. Tijdens de zoektochten werd onder meer gebruik gemaakt van gespecialiseerde zoekteams. De vondst van het lichaam maandagmiddag werd gedaan vlak voorafgaand aan een nieuwjaarsduik in Leeuwarden. Die nieuwjaarsduik is geannuleerd.