Dode na brand, politie doet onderzoek

De meldkamer kreeg omstreeks 05.45 uur de melding dat er een brand woedde in het complex aan de Concorde. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer vond in één van de appartementen een overleden persoon aan. Verder raakte niemand gewond.

Een aantal appartementen is ontruimd. Er zijn 8 mensen opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Tegen 7.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. Er wordt ondermeer sporenonderzoek gedaan in het appartementencomplex.