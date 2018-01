Man beroofd tijdens pinnen

Een 51-jarige man uit Nijmegen was rond 19.40 uur aan het pinnen bij een pinautomaat aan de Hatertseweg. Op het moment dat hij zijn pincode had ingetoetst, stonden er plotseling twee mannen naast hem. Eén van hen richtte een vuurwapen, of iets wat daarop leek, op hem en sommeerde hem weg te gaan. De mannen pinden een bedrag van de rekening van de man voordat ze ervandoor gingen.

Het zou gaan om twee mannen gekleed in donkere bovenkleding. De man met het wapen was ongeveer 1.85m lang en had een normaal postuur. Hij droeg een capuchon en een zwarte bivakmuts. De andere man droeg ook een bivakmuts.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben wat met dit incident te maken kan hebben, worden verzocht te bellen met 0900 8844.

2017599695