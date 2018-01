Twee aanhoudingen na mishandeling en dreigen met mes

Omstreeks 02.15 uur werd een 19-jarige man uit Grave mishandeld nadat hij een ruzie wilde sussen op de Tunnelweg in Nijmegen. Hij werd geslagen en raakte hierdoor gewond. De man werd ook bedreigd met een mes.

Op aanwijzing van getuigen werden een 22- en een 26-jarige man uit Nijmegen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling. Bij de 22-jarige man werd een mes aangetroffen. Deze is in beslag genomen. Hij wordt ook verdacht van bedreiging. Mogelijk zou er nog een andere persoon gewond zijn geraakt bij dit incident maar dit is nog onduidelijk.

De politie onderzoekt de zaak verder.

2018000419