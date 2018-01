Agent geslagen bij aanhouding

Rond 04.15 uur hielden agenten toezicht op het Piet Mondriaanplein. Daar was een vreugdevuur gaande. Er ontstond een vechtpartij tussen twee mannen die door het aanwezige publiek uit elkaar werden gehaald. Een andere man werd agressief en wilde op de twee vechtersbazen aflopen. Agenten probeerden dit tegen te houden, maar de man was niet voor rede vatbaar. Ze besloten hem aan te houden en werkten hem naar de grond. Een vrouw was hier niet van gediend en sloeg één van de agenten in zijn nek. Beiden, een 30-jarige man uit Amersfoort en een 26-jarige vrouw uit Hoogland, werden aangehouden voor respectievelijk opruiing en mishandeling.



Toen de twee naar de politieauto werden gebracht werden de agenten lastig gevallen door de aanwezigen. Andere agenten sommeerden hen afstand te bewaren. Eén van den aanwezigen bleef vervelend en wilde niet weggaan. Hij uitte beledigende gebaren naar agenten en werd aangehouden voor belediging. Bij zijn aanhouding verzette hij zich, waarna agenten geweld toe pasten om hem onder controle te krijgen. De man, 29 jaar uit Amersfoort, werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.