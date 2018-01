Fietser ernstig gewond na val

Rond 17.25 uur zagen getuigen op de Rondweg-Noord een fietser voorbij komen. Even verderop zagen ze hem op de grond liggen en schakelden de hulpdiensten in. De man, 70 jaar uit Amersfoort, was niet aanspreekbaar en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk raakte de man, nadat hij uit het tunneltje kwam, in de bocht de stoeprand en raakte vervolgens een lantaarnpaal waardoor hij ten val kwam.