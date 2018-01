Honderden kilo’s illegaal vuurwerk en een hennepkwekerij

Naar aanleiding van een anoniem melding over mogelijk illegaal vuurwerk in een woning aan de Dr. Arienslaan, gingen agenten poolshoogte nemen. In de woning troffen zijn een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk als cobra’s en mortieren. De schatting is, dat het om rond de 350 kilo gaat. In de schuur bleek een hennepkwekerij te zitten met 36 hennepplanten. De bewoner werd aangehouden, hij zit vast. Het vuurwerk en de hennep werden in beslag genomen.