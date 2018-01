Man beroofd van jas

Rond 19.00 uur stond een 28-jarige man uit Leusden naar vuurwerk te kijken. Plotseling werd hij door twee personen vast gepakt. Ze sloegen het slachtoffer en namen hem mee naar een steeg. Daar kreeg hij nog meer klappen en de twee wilden geld. De man uit Leusden probeerde zich los te wurmen. Dit lukte uiteindelijk, maar daardoor raakte hij wel zijn jas kwijt. De twee verdachten renden weg en stapten even verderop in een auto.



Signalementen

De eerste verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, is ongeveer 20 jaar oud, is zo’n 1.85 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een zwartkleurige jas met capuchon met bontkraag en hij heeft een ringbaardje. De tweede verdachte heeft een donkergetint uiterlijk, is ongeveer 1.90 meter lang met een normaal postuur. Hij droeg een spijkerbroek en een donker groene jas.



Uw tip!

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van de straatroof? Heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Neemt u dan contact op met de recherche in Amersfoort via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.