Ruiten vernield na vuurwerk

Rond 00.20 uur gingen agenten naar de Emmastraat. Bij een bedrijf en een daarboven gelegen woning bleken de ruiten kapot. Even daarvoor was een harde knal door omwonenden gehoord. In de buurt werden vuurwerkresten gevonden. Getuigen die iets gezien hebben, worden verzocht zich te melden bij de politie in Hilversum via 0900-8844.