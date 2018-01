Aanhouding na bedreiging

Omstreeks 03.30 uur kreeg de politie melding dat er op de Haal in Oostzaan een bedreiging zou zijn geweest waarbij een man met een mes bedreigd was. De melder was met de auto weggereden en wachtte even verder de komst van de politie af. Toen de eerste politieauto naar de groep van ongeveer 15 personen reed waarin de verdachte zou zitten werd er met een fles naar de politie gegooid. Ook naar politieversterking die aan kwam rijden werd met glas gegooid. De groep reageerde agressief naar de politie toen de verdachte aangehouden werd.

De politie besloot hierop extra mankracht in te zetten en de straat leeg te vegen. Hierbij werden drie aanhoudingen verricht.