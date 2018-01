Slingerend over de weg

Uitgeest - Op maandagmorgen omstreeks 06.10 uur kreeg de politie melding van een automobilist die op de A9 bij Uitgeest achter een bestelbus reed. De bestuurder van deze bus had de hele breedte van de rijbaan nodig en varieerde sterk in snelheid. De melder bleef achter de bus rijden totdat de bestuurder deze in Uitgeest parkeerde.