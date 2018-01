Steekpartij

Purmerend - Op maandagmorgen liepen twee personen letsel op bij een steekincident aan de Klompenmakerstraat in Purmerend. De politie is op zoek naar getuigen van het misdrijf of naar personen die hier informatie over hebben De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000.