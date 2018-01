Geweld tegen hulpverleners

Rond middernacht werden in Den Haag op het Kaapseplein surveillerende agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Na een korte achtervolging te voet hielden zij de een 19-jarige man aan. Een 21-jarige jarige plaatsgenoot bemoeide zich met de aanhouding en weigerde weg te gaan. Ook hij werd aangehouden, maar verzette zich daarbij. Beiden mannen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

In Leiden brak omstreeks 04.00 uur een politieagent zijn been toen hij ongelukkig ten val kwam doordat hij van achteren werd aangevallen. De agent wilde samen met collega’s op de Lange Mare een opstootje sussen toen hij onverwachts van achteren werd besprongen. Twee mannen van 18 en 20 jaar zijn aangehouden en worden verhoord.

In Zoetermeer hielden agenten rond 02.45 uur op de Eerste Stationsstraat een 21-jarige man aan omdat hij op de Oranjelaan een aanhouding voor vernieling belemmerde. De Zoetermeerder bedreigde een agent met een fles en trapte een andere agent in de buikstreek. Vervolgens ging hij er vandoor. Even later werd hij zelf aangehouden en overgebracht naar het bureau. De agent kon zijn dienst afmaken, maar heeft wel aangifte van mishandeling gedaan. De andere agent deed aangifte van bedreiging.