Oud & Nieuw: grootste regeling van het jaar zit er weer op voor politie

Het blijft een nacht waar zich héél veel afspeelt. Zo werd er aan het begin van de avond 489 kilo vuurwerk uit een auto gehaald op de Randweg in Rotterdam. Op de Banierstraat in Rotterdam Noord hielden agenten vijf personen aan voor het gooien van vuurwerk naar beveiligers. Agenten moesten ook optreden bij een bejaardencentrum aan de Johannes Spaanstraat in Dordrecht waar een aantal jongeren vuurwerk door een al ingegooide ruit wilden gooien en in Ouddorp gingen 50 man met elkaar op de vuist. Dan was er ook de mortierbom die in Spijkenisse onschadelijk moest worden gemaakt nadat deze was aangestoken maar niet afging. Bij verder onderzoek vonden agenten nog eens 200 kilo illegaal en zelfgemaakt vuurwerk. Opvallend deze nacht was het aantal autobranden: in de hele eenheid gingen bijna 20 auto’s in vlammen op.