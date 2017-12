Politie heeft beet bij onderzoek naar vuurwapen

Rotterdam - Agenten kregen rond 01.00 uur vannacht een melding dat een man met een vuurwapen gezien was in de Kerkhoflaan in Rotterdam. Toen zij in de straat aankwamen zagen zij dat hij in de richting van een café liep. Maar voor hij daar was, bukte hij bij een daar geparkeerde auto.