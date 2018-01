Politie zoekt getuigen van overval slijterij Rotterdam

Op 1 januari drongen twee jongemannen tussen 18.00 en 18.25 uur de zaak de zaak binnen en bedreigden een personeelslid met een mes. Niemand raakte bij de overval gewond. De jongens gingen er met geld en flessen drank te voet vandoor.



Bel de politie

Wie getuige van de overval is geweest of andere informatie heeft die de politie helpt in het onderzoek, dan hoort de politie dat graag op 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.