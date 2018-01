Wie (her)kent deze man?

De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is momenteel nog steeds onverminderd ernstig. De recherche van de politie in Rotterdam-Zuid heeft de identiteit van de man nog niet kunnen achterhalen.

Bel de politie

Herkent u de man aan de hand van zijn foto? Of herkent u de man in combinatie met de schoenen en de jas? Heeft u andere informatie die de politie helpt in het onderzoek? Helpt u dan de politie door te bellen naar 0900-8844 en te vragen naar de recherche van district Rotterdam-Zuid.