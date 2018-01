Taxichauffeur bestolen, verdachte meldt zich

Een taxichauffeur bracht maandag 1 januari 2018 vijf mannen vanuit Amsterdam naar Tilburg. In het centrum van Tilburg stapten twee mannen over in enkele auto’s. De taxichauffeur onthield een gedeelte van het kenteken van één van de auto’s. De drie andere mannen moesten naar een ander adres. Op het Bart van Peltplein stapten deze drie plotseling uit en namen de portemonnee van de chauffeur mee. Hij achtervolgde ze nog maar verloor ze uit het oog. Hij meldde de diefstal aan de politie en gaf ook het deel van het kenteken door wat hij had onthouden. De afdeling Real Time Intelligence van de politie kon vrij snel achter een mogelijk kenteken komen. Een surveillance-eenheid belde aan bij de tenaamgestelde. Hij bleek inderdaad een van de mannen te zijn die eerder uit de taxi was gestapt. Hij belde met zijn vrienden en zei dat ze zich moesten komen melden bij de politie. Korte tijd later meldde een 26-jarige Tilburger zich als verdachte van de diefstal. Hij is aangehouden en de recherche onderzoekt de zaak verder.