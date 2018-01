Twee zakkenrollers opgepakt

Op maandag 1 januari 2018 om 00.50 uur werden enkele agenten, belast met horecatoezicht, aangesproken door een man die aangifte deed van diefstal. Op het moment dat hij in de Zwaanstraat liep werd hem Gelukkig Nieuwjaar gewenst door twee mannen. Bij dat wensen hadden ze hem omhelsd ondanks het feit dat de het slachtoffer beide mannen niet kende. Kort daarna merkte hij dat alle pasjes uit zijn zak waren verdwenen. De agenten gaven het signalement wat de aangever op gaf direct door aan andere surveillerende agenten in het centrum. De medewerker van cameratoezicht kon via de camera’s een foto van één van de verdachten laten verspreiden via de telefoons. Korte tijd later, om 2.25 uur zag de medewerker van cameratoezicht de verdachte staan op de Heuvel. De toegesnelde agenten konden daar een 27-jarige inwoner van Oisterwijk aanhouden. Hij liet bij zijn aanhouding verschillende pasjes vallen op naam van het slachtoffer. Korte tijd later kon een tweede verdachte, een jongen van 15 uit Oisterwijk, aangehouden op basis van zijn signalement. Ook hij had pasjes in zijn bezit die niet van hem waren. Beide verdachten zijn ingesloten en de zaak wordt verder onderzocht.