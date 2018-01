Politie zoekt getuigen van aanrijding voetganger

Door de politie is ter plaatse technisch onderzoek verricht en gesproken met getuigen. Ook kijkt de politie of er mogelijk camerabeelden zijn waar iets op staat dat we in het onderzoek kunnen gebruiken.

Wij zijn op zoek naar het volgende voertuig:

- Grijze bus

- Vermoedelijk een Ford Transit

- Weggereden over de Berghemseweg in de richting van Berghem.

De politie wil graag in contact komen met mensen die het ongeluk hebben gezien of iets weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.