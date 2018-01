Ravage door ontploffen zwaar vuurwerk

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk omdat het levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt voor inwoners, hulpdiensten en de politie. Uit onderzoek blijkt dat illegaal vuurwerk in veel gevallen zo krachtig is, dat die te vergelijken is met de kracht van een aanvalsgranaat.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets weten of iets gezien hebben van het incident op de Uniastate. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Meer informatie over vuurwerk is te vinden op politie.nl.