Politie krijgt jongerenraad

Volgens Liesbeth Huyzer van de korpsleiding zijn jongeren een waardevolle doelgroep, omdat zij anders denken en een andere kijk hebben op zaken dan volwassenen. ‘Denk aan ontwikkelingen op internet. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld en de jeugd is daar meer in thuis. Ook op andere terreinen kijken we naar de politie van overmorgen en wie kunnen we hier beter bij betrekken dan jongeren zelf?’ ‘Bovendien willen wij als politie midden in de samenleving staan, écht contact hebben’, benadrukt Huyzer. ‘Daarom is het zo belangrijk om verschillende groepen in de samenleving te zien en te horen, ook deze jongeren. We willen weten wat hen beweegt, hoe zij dingen beleven en welke inzichten zij hebben.’