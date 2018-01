Politie zoekt eigenaren van mogelijk gestolen professioneel gereedschap

Aan het bureau bleek dat er in ieder geval drie professionele zaagmachines, twee slijpmachines en drie boormachines in de auto lagen. Deze werden in beslag waren genomen. De herkomst van de machines is op dit moment nog onduidelijk. Daarom zoekt de politie mensen waar de afgelopen dagen dergelijk gereedschap is gestolen maar die zich nog niet hebben gemeld bij de politie. Gelet op de locatie van het onderzoek zou dit binnen de provincie Gelderland kunnen zijn, maar evenwel daar buiten. Neemt u in dat geval contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Verwijs hierbij naar dit persbericht.