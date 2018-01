Politie zoekt nog steeds getuigen na aantreffen man met schotwond

Op basis van de verklaring van het tweede slachtoffer is de politie op zoek naar getuigen die op de avond van of in de weken voorafgaand aan het incident iets gezien of gehoord hebben wat mogelijk te maken heeft met beide incidenten. Hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Assinklanden? Of herkent u een of beide mannen aan de hand van het signalement? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844 of vul hieronder het tipformulier in. Belt u liever anoniem? Belt u dan met M op 0800-7000.

