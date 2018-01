Gewapende overval op winkel

Om 17.50 uur werd een medewerker aangesproken door een man met een bivakmuts op. De man eiste geld en liet daarbij een wapen zien. Uiteindelijk lukte het de man om er met een geldbedrag en waardebonnen vandoor te gaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Signalement

Van de verdachte is een signalement opgesteld. Het gaat om een man van ongeveer 18 jaar oud en ongeveer 1.85 meter lang. Hij heeft een slank postuur en droeg een zwarte jas met een zwarte capuchon. Daarbij droeg hij een bivakmuts over zijn gezicht. De man had een opvallend rode sporttas bij zich met witte strepen er op. De binnenkant van de tas is van een gele fluorescerende stof.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n). Men kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.