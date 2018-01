Omstreeks 11.00 uur kreeg de politie dat twee personen op een mogelijk gestolen bromfiets zouden rijden op de IJdoorn in Zaandam. De bromfiets viel op doordat er geen kentekenplaat op zat. De politie ging ter plaatse en zag een bromfiets wegrijden richting Schokkerlaan. De bestuurder van de bromfiets kreeg een stopteken. Hij stopte echter niet, maar ging er vandoor. De politie zette de achtervolging in die door Zaandam ging. Uiteindelijk kwam de bromfiets terecht in het Jagersveld, waar veel voetpaden werden genomen. Toen de bromfiets via het Kuikenpad in de richting van de IJssel reed, moest de politie de achtervolging staken omdat de doorgang was geblokkeerd door een paaltje.

Op de IJssel trof de politie korte tijd later een man die door de bromfiets aangereden bleek te zijn. De 73-jarige man liep letsel op aan een arm en een been. De bestuurder van de bromfiets was ook hiervoor niet gestopt, maar was doorgereden zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Een ambulance werd gewaarschuwd om het slachtoffer te behandelen.

De politie stelde een zoektocht in en kon beide verdachte korte tijd later in de omgeving aanhouden. De bromfiets werd in beslag genomen.

2018005883