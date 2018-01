Ken je kwaliteiten

Omstreeks 21.40 uur belde de 48-jarige bewoner van een pand aan de Kleverparkweg dat er bij de voordeur van zijn woning twee mannen stonden die bezig waren het slot uit de deur te boren. De bewoner was door de nodige herrie die het boren maakte, vanaf het balkon gaan kijken wat er aan de hand was en had de mannen aangesproken. Terwijl de verdachte naar binnen ging, bleef de slotenspecialist buiten staan wachten. Intussen belde de bewoner de politie.

Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de inbreker nog in het pand te zijn. Hij kon worden aangehouden. Ook de slotenspecialist werd aangehouden. Hij verklaarde echter dat hij telefonisch voor deze klus was ingehuurd en niets wist van een inbraak. De man is na verhoor heengezonden. De politie onderzoekt zijn rol bij de inbraak.

2018006270