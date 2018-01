Mishandeling politieman

Omstreeks 21.00 uur zag de politie een personenauto rijden in de omgeving van het Kerkplein. De auto werd aan de kant gezet voor een controle. De bestuurder stapte direct uit en stelde zich agressief op tegenover de politie. Toen de man weer in wilde stappen werd hij tegengehouden door een van de politiemensen, die daarop hard in zijn gezicht gestompt werd door de verdachte.

De man kon met enige moeite worden aangehouden en worden overgebracht naar het politiebureau. Hierbij schopte hij naar de politiemensen.

Bij de man trof de politie een wikkel met vermoedelijk cocaïne aan.

2018006253