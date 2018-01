Politie zoekt getuigen straatroof

Omstreeks 21.10 uur liep het slachtoffer op de Gedempte Gracht. Hier werd hij benaderd door twee mannen die voor hem gingen staan en hem begonnen te duwen. Het slachtoffer kwam ten val en bij zijn val vielen er geld en een GSM uit zijn jaszak. De mannen raakten de spullen op en gingen er vandoor. Op hun vlucht gooiden zij de telefoon weer weg. Het slachtoffer liep geen letsel op.

De daders zijn jongens met een licht getint uiterlijk. Zij zijn in de leeftijd van 17 of 18 jaar en hebben een lengte van 1,75 meter. De ene man droeg een zwarte Northface jas met capuchon, zwarte skinnie jeans en zwarte schoenen. De tweede dader had ook een zwarte Northface jas. Hij droeg witte sportschoenen.

2018006282