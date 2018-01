Voor een pakje shag

Omstreeks 00.50 uur kreeg de politie melding van een getuige die gezien had dat twee mannen aan het inbreken waren in een auto op de Sloppenbrugge in Rijsenhout. De getuige vertelde naar de verdachten hebben geroepen, waarna zij er vandoor gingen.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Op basis van het opgegeven signalement konden de twee mannen worden aangehouden.

Bij de controle bleken de mannen de buit, een pakje shag, bij zich te hebben. Ook vond de politie inbrekersgereedschap en een ploertendoder (slagwapen) bij hen. De buit, het gereedschap en het wapen werden in beslag genomen.

2018006338