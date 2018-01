Verdachte aangehouden na gewapende overval op supermarkt Spar

De politie is op zoek naar getuigen van de overval aan de Herenstraat of naar mensen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van die straat wat met deze overval te maken kan hebben. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.