243 bestuurders betrapt op te hard rijden

We doen het allemaal wel eens: net iets harder rijden dan is toegestaan. Soms bewust, in een poging om een paar verloren minuten in te halen. En soms onbewust, als onze gedachten afdwalen en we even niet opletten. Wat de reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je vaak kwetsbare verkeersdeelnemers tegenkomt, zoals kinderen, fietsers of ouderen.