Man aangehouden na vondst hennepstekkerij

De politie komt deze hennepkweker op het spoor na een anonieme tip. Als de energieleverancier constateert dat het elektriciteitsverbruik ver boven het huishoudelijk gebruik uitstijgt, gaan agenten het pand binnen voor een controle. In de woning staan 46 hennepplanten en zo’n 700 à 800 stekjes. Daarnaast vinden agenten nog 1300 gram hennep verstopt in zakken. Alle kweekmateriaal en planten zijn in beslag genomen en vernietigd. Er is in deze zaak geen sprake van diefstal van stroom.