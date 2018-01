Tien kilo henneptoppen en 15.000 euro gevonden in woning

Een melding over een sterke henneplucht en ventilatoren geronk vanuit de woning is voor de politie reden om een kijkje te nemen in het pand. Op de eerste verdieping wordt een kweektent gevonden met negen jonge hennepplantjes. Deze hoeveelheid verklaart echter niet de sterke henneplucht die in het pand hangt. Als agenten naar de zolderetage lopen stuiten zij op droognetten met daarop zo’n tien kilo henneptoppen.



Duidelijk is dat deze niet afkomstig zijn van planten die in het pand zelf gekweekt zijn. Het onderzoek richt zich nu op de herkomst van de henneptoppen. Omdat er ook nog eens ruim 15.000 euro contant geld boven water komt, lijkt het er sterk op dat de verdachte zich heeft beziggehouden met de handel in softdrugs.