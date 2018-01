Tilburger aangehouden na eenzijdig verkeersongeval

In de nacht van woensdag 10 januari 2018 werd er rond kwart over twee op de Goirleseweg een personenauto van het merk Ford aangetroffen met aanzienlijke schade. In het voertuig zat een 31-jarige man bekneld. Hij werd door de brandweer bevrijd. Hij werd met ribfracturen overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de auto werd de verdachte, een 30-jarige man uit Tilburg, aangetroffen. De man gaf aan gereden en gedronken te hebben. Hij weigerde echter alle medische hulp. De verdachte is vervolgens aangehouden en naar het cellencomplex gebracht. Daar weigerde hij mee te werken aan een ademtest of bloedproef. Van deze weigering wordt proces-verbaal opgemaakt.