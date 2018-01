Twee arrestaties na aantreffen gestolen auto

Oosterhout - De politie heeft vanmorgen in een loods aan de Abdis van Thornstraat een recent in de regio gestolen Renault Captur aangetroffen. Het voertuig was al gedeeltelijk ‘gestript ‘ Een 30-jarige Bredanaar en een 40-jarige Oosterhouter werden in het pand aangehouden ter zake heling.